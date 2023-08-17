Германия передала новый пакет военной помощи.

Германия передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T SLS.

Также, как сообщает правительство Германии, в новый пакет военной помощи вошли около пяти тысяч дымовых снарядов калибра 155-мм, десять переносных радаров Ground Observer 12 для контрбатарейной борьбы и грузовой транспорт (четыре седельных тягача 8x8 HX81 и пять полуприцепов к ним; восемь погрузчиков на 15 тонн).

В сообщении отмечается, что в этом году Украина получила от Германии военную помощь на общую сумму в 5,4 миллиарда евро.

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Германия закупит шесть ЗРК IRIS-T - что сообщалось

Напомним, в июне от источника в Бундесвере стало известно, что Германия намерена закупить шесть систем ПВО IRIS-T для своих воздушных сил на около 900 миллионов евро.

Тогда же и сообщалось, о том, что Берлин купил две установки IRIS-T производства Diehl для Украины и обязался отправить в Киев.

IRIS-T SLS - система противовоздушной обороны ближнего действия. Известно, что дальность полета противоракеты комплекса - 12 км при высоте цели до 8 км.

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