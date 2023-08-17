Речь идет о системах UAS и CORTEX Typhon.

Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на поставку Украине средств противовоздушной обороны. Их сумма превышает $114 млн.

Как сообщает El Confidencial, самым дорогим оказался контракт с норвежской оборонной компанией Kongsberg. Она предоставит системы противодействия беспилотным летательным аппаратам UAS, на сумму более $71 миллион.

Отмечается, что благодаря этим соглашениям Украина сможет увеличить свой парк беспилотников на фронте. Они могут использоваться для отслеживания местности и как атакующее оружие.

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Кроме того, ВСУ получат систему CORTEX Typhon. Она быстро разворачивается, а положение можно изменить в любой момент.

Усиление украинской ПВО

В начале августа президент Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам сосредоточиться на поиске большего количества систем противовоздушной обороны для Украины.

9 августа Германия передала Украине еще две ЗРК Patriot. В одном из последних пакетов помощи от США также были средства ПВО.

Сегодня, 17 августа, Германия передала Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса ближнего радиуса действия IRIS-T SLS.

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