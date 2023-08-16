Для этого в Румынии создадут региональный центр подготовки.

Президент Румынии Клаус Йоханнис подтвердил, что его страна будет проводить подготовку украинских пилотов на западных истребителях F-16.

В своей речи во время торжеств по случаю Дня ВМС Румынии он заявил, что для этого в стране будет создан региональный центр подготовки.

"Мы будем участвовать в подготовке украинских военных в рамках военной помощи Европейского Союза. Мы разместим будущий региональный учебный центр для пилотов F-16, центр, который будет одинаково обслуживать румынских, союзнических и украинских пилотов", - рассказал глава государства.

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По словам президента, Румыния вместе с другими союзниками по НАТО будет продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за мир и свободу.

"Мы будем продолжать координацию в рамках Европейского Союза для эффективного преодоления многочисленных последствий войны. Мы и в дальнейшем будем поддерживать европейский курс Киева и выступать за значительную европейскую помощь Украине на всех уровнях", - добавил Йоханнис.

Обучение украинских пилотов на F-16

Как известно, Украина подписала меморандум о создании коалиции для подготовки пилотов на F-16 на саммите НАТО.

The Washington Post сообщила, что обучение наших пилотов начнется с 4-месячных языковых курсов в Британии. Все это отодвигает начало боевой подготовки, которая, как ожидается, продлится шесть месяцев, на январь. При этом вторая группа примерно такой же численности будет готова через шесть месяцев после этого - примерно до конца следующего года.

На днях Соединенные Штаты Америки заявили, что открыты для обучение украинских пилотов работе с истребителями F-16 на своей территории.

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