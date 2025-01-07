Сначала машина пройдет полевые испытания, прежде чем концерн начнет серийные поставки этих машин украинской армии.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall уже передал Вооруженным силам Украины первую боевую машину пехоты Lynx, о планах поставок этих машин говорилось еще несколько месяцев назад. Об этом пишет издание Hartpunkt со ссылкой на представителя Rheinmetall.

Отмечается, что БМП сначала пройдет полевые испытания перед тем, как начнутся серийные поставки этих машин.

Еще в июне прошлого года Rheinmetall сообщала, что подписала с правительством Украины меморандум о расширении стратегического сотрудничества. В частности гендиректор концерна Армин Паппергер тогда обещал наладить производство немецкой бронетехники непосредственно в Украине.

Как отмечает Hartpunkt, Rheinmetall впервые публично представила боевую машину Lynx KF41 в июне 2018 года на выставке в Париже. С тех пор только Венгрия изъявила желание приобрести определенное количество этих машин для собственных вооруженных сил.

БМП Lynx оснащена пилотируемой башней "Lance 2.0", имеет на вооружении 30-мм пушку MK 30-2/ABM и может иметь интегрированную пусковую установку для противотанковых ракет Spike LR2. Благодаря большому внутреннему объему Lynx предлагает место для трех членов экипажа и девяти десантников.

Заводы Rheinmetall в Украине

Как писал УНИАН, в октябре директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер рассказывал, что строит в Украине четыре завода, и первый из них на тот момент уже заработал. Он также обещал, что до конца 2024 года завод выпустит первую боевую машину пехоты Lynx.

Паппергер также отметил, что Rheinmetall планирует построить в Украине пороховой завод и завод по производству боеприпасов. Но и это не все. В планах концерна также производство систем ПВО.

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