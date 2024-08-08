Первую боевую машину пехоты Lynx немецкая компания Rheinemtall намерена передать до конца 2024 года.

В немецкой оборонной компании Rheinmetall обнародовали отчет по результатам деятельности за первое полугодие. На это обратил внимание Defense Express.

Отмечается, что во втором квартале года продажи компании увеличились примерно на 50%.

"Мы никогда не видели такого роста. Мы ожидаем, что годовой рост продаж составит около 2 млрд евро в ближайшие годы", - говорится в заявлении гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера. Видео дня

В то же время наиболее интересным для Украины являются запланированные сроки передачи первой боевой машины пехоты нового типа. Если верить данным одного из слайдов, передать первую БМП Lynx хотят до конца этого года.

В презентации не уточняют, идет ли речь о строительстве БМП непосредственно в нашей стране. Впрочем, стоит отметить, что там говорится, в частности, и о локализации производства.

Lynx - что это за боевая машина

Lynx является немецкой боевой бронированной машиной, разработанной концерном Rheinmetall AG. В версии KF31 она была впервые представлена публике на выставке Eurosatory в 2016 году. Она имеет общий вес в районе 35 т. На Eurosatory 2018 была представлена более тяжелая версия KF41.

Одним из ключевых принципов концепции Lynx является интеграция проверенных подсистем с высокотехнологичным уровнем производства для уменьшения стоимости и технических рисков.

Ранее, напомним, стало известно, что Rheinmetall будет производить в Украине новейшую БМП Lynx.

Также сообщалось, что в Украине заработал первый цех мирового оборонного гиганта по ремонту и производству техники.

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