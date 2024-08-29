Речь идет о снарядах калибра 155 мм.

США продолжают наращивать производство боеприпасов в рамках оборонной помощи для Украины. Завод в Пенсильвании увеличил производство артиллерийских снарядов на 50%, а также планирует ввести в эксплуатацию дополнительные мощности.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя командующего Сухопутными войсками США на заводе в Скрентоне (город в Пенсильвании) Ричарда Хансена. Речь идет о снарядах калибра 155 мм.

"Мы очень упорно работаем, чтобы обеспечить достижение цели, которую поставил Пентагон", - добавил он.

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Как отмечается, это завод отправляет готовые корпуса в Айову, где их наполняют взрывчатым веществом и оснащают запалами. Недавно фабрика в Скрентоне вместе с двумя другими в соседнем Уилкс-Барре увеличил производство с 24 000 снарядов в месяц до 36 000.

Представитель предприятия рассказал агентству, что разрабатываются также три новые производственные линии, которые позволят фабрике в Скрентоне производить еще больше критических боеприпасов.

Этим заводом с 2006 года управляет General Dynamics по контракту с правительством США, которому принадлежит предприятие.

Боеприпасы для Украины

Американская компания Northrop Grumman намерена производить боеприпасы среднего калибра в Украине в рамках проекта, который будет финансироваться в "украинских долларах".

В июле Болгария нашла избыточные боеприпасы и оборудование, которые можно передать Украине.

Bloomberg писал, что Словакия производит боеприпасы для Украины, хотя и не хочет этого. При этом Чехия купит боеприпасы для Украины за счет доходов от замороженных российских активов

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