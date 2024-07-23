В этом году оборонная промышленность страны должна составить около 2% экономического роста.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк настоял на значительном увеличении производства боеприпасов. И хотя власти его страны решительно отказываются вооружать Украину, словацкие снаряды все равно попадают на фронт.

Как пишет Bloomberg, Словакия хочет увеличить производство крупнокалиберных боеприпасов со 125 000 до 200 000 в следующем году. Отмечается, что правительство страны не имеет полного контроля над тем, куда попадают снаряды, сделанные в Словакии, поскольку покупатели сами решают, что делать с купленными боеприпасами.

Калиняк отрицает, что продажа Украине снарядов словацкого производства непосредственно или через третьих лиц противоречит позиции правительства, ведь это делает ее частью НАТО.

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"В нашей политической декларации говорится о том, что мы не будем предоставлять бесплатную военную помощь Украине, потому что этим мы будем поддерживать конфликт. Но мы не будем ограничивать оборонное производство, когда оно поддерживает валовой внутренний продукт, потому что, делая это, я наношу ущерб интересам Словакии", - пояснил министр.

По его словам, в этом году оборонная промышленность страны должна составить около 2% экономического роста. Это шанс улучшить экономику и государственные финансы.

"С исторической точки зрения, это путь, которым я очень хочу пойти. Оборонная промышленность имеет высокую добавленную стоимость", - пояснил Калиняку в Дубнице-над-Вагом, городе на западе Словакии, где находится завод по производству боеприпасов и оружия.

Война в Украине - позиция Словакии

Недавно президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна участвует в поддержке чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных Сил Украины.

Несмотря на это в стране возник скандал из-за передачи предыдущим правительством Словакии самолетов Украине. Калиняк уже заявил, что поднимет вопрос на более высокий уровень, требуя от прокуратуры начать расследование. Он обвиняет, что тогдашние министры "ослабили" словацкую армию.

Недавно также в Словакии заявили, что из-за Украины странам НАТО "не хватит" ПВО.

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