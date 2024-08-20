Министерство министерство обороны Чехии заявило, что поставки произойдут "в ближайшие месяцы", и, таким образом, вскоре они окажут влияние на поле боя.

Чехия использует часть процентов, полученных от замороженных в Евросоюзе российских активов, для покупки сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины, сообщило министерство обороны Чехии.

Страны ЕС забирают проценты, полученные от активов РФ, которые включают облигации и другие ценные бумаги, и помещают их в фонд ЕС для помощи Украине. Министерство обороны Чехии заявило, что часть этих денег будет использована для возглавляемого им проекта по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины по всему миру.

"Благодаря средствам, полученным от замороженных российских финансов и выделенным Европейским союзом, мы сможем поставить Украине несколько сотен тысяч крупнокалиберных боеприпасов", - заявила министр Яна Чернохова.

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Министерство не предоставило более подробной информации, но заявило, что поставки произойдут "в ближайшие месяцы", и, таким образом, вскоре они окажут влияние на поле боя.

"Это еще одно доказательство доверия наших союзников к Чешской Республике и нашей инициативе по боеприпасам. Это уникальная возможность поддержать Украину, использовать ресурсы, которые изначально принадлежали России, и сберечь государственные финансы европейских стран", - добавила Чернохова.

Боеприпасы для Украины - детали

В феврале чешский президент Петр Павел пообещал украинцам 800 000 снарядов. Поставки заняли довольно долгое время, однако в июне первые 45 тысяч снарядов прибыли в Украину, а к концу года Украина должна получить в общей сложности полмиллиона. Это меньше, чем было обещано изначально, и, как пишет NZZ, недостаточное финансирование инициативы является лишь одной из многих причин, причем не самой основной.

Министр иностранных дел Чехии заявил, что первоначальная цель не будет достигнута более чем на треть, если страны-партнеры не внесут больше средств. По словам пражского правительства, не все страны еще заплатили, что является одной из причин сокращения поставок.

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