Оружие предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, а это означает, что оно берется со складов Пентагона и может быть доставлено быстрее.

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи Украине стоимостью около 125 миллионов долларов. Об этом сообщает Associated Press.

Этот пакет помощи будет включать ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), Javelin и ряд других противотанковых ракет. Также в него войдут системы и оборудование для борьбы с беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, транспортные средства и другое оборудование.

"Официальные лица говорили на условиях анонимности, поскольку эта помощь не была объявлена публично. Официальное объявление может появиться уже в пятницу, накануне Дня Независимости Украины. Оружие предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, а это означает, что оно берется со складов Пентагона и может быть доставлено быстрее", – отмечает AP.

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Новый пакет помощи будет выделен в то время, как украинские войска продолжают расширять свое неожиданное наступление на Россию, где, по официальным данным, они заняли около 100 квадратных километров территории Курской области. Российские войска, тем временем, достигают успехов на востоке, в районе украинского города Покровск – критически важного логистического узла.

Если Покровск падет, это поставит под угрозу оборону Украины и приблизит Россию к ее заявленной цели – захвату Донецкой области. Сейчас российские войска находятся всего в 10 километрах от Покровска.

Оружие для Украины: другие новости

Нидерланды закупают для ВСУ 51 мобильный радар для обнаружения беспилотников, сообщили в Минобороны Украины. Ожидается, что их передадут в четвертом квартале 2024 года. Поставщиком этих радаров является нидерландская компания Robin Radar Systems.

Ранее заместитель официального представителя немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что до конца текущего года Германия передаст Украине еще 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T различной дальности действия. Кроме того, наша страна получит 10 зенитных самоходных установок Gepard, 16 самоходных гаубиц, 10 основных боевых танков Leopard, боевые беспилотники и несколько тысяч боеприпасов для артиллерии и танков.

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