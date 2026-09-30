РФ впервые применила реактивный дрон с режущим боезарядом, – Флэш

КРСН состоит из основного боезаряда весом 40 кг и четырёх модулей поражения.

Сегодня, 30 сентября, российские военные впервые применили реактивный дрон с особым кумулятивно-режущим боезарядом специальной нагрузки, вероятно, для нанесения ударов по высоковольтным опорам и железным мостам. Об этом заявил советник президента Украины Владимира Зеленского по развитию технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов.

"Плохая новость. Сегодня противник впервые применил на реактивном БПЛА особый боезаряд кумулятивно-режущего специального назначения (КРСН). Такой боезаряд создан специально для уничтожения высоковольтных опор и железных мостовых конструкций", – пояснил Флеш.

По его словам, КРСН состоит из основного боезаряда весом 40 кг и четырёх модулей поражения.

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"Я думаю, что в планах противника – атаковать важные высоковольтные линии электропередач", – подчеркнул специалист.

Использование дронов Россией

Напомним, советник президента Украины Владимира Зеленского по развитию технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов рассказал, что российский ударный беспилотник "Шахед" ("Герань"), оснащенный модулем "Сикер", захватывает и атакует цель с автоматическим наведением на расстоянии в километры.

По его словам, если погода хорошая, а видимость составляет 100%, то такую цель, как локомотив или "дом среди других домов", такой беспилотник захватывает на расстоянии 5–6 километров. Если речь идет о корабле в море, торговом центре или большом складе, то это 10 километров.

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