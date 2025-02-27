В области сохраняется угроза воздушных ударов со стороны врага.

Вечером в четверг, 27 февраля 2025 года, российские оккупационные войска нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Деталей относительно последствий атаки он не раскрыл.

"Силы противовоздушной обороны Украины работают в усиленном режиме над защитой. Все профильные службы задействованы в ликвидации последствий. Чтобы не информировать врага, – не распространяйте детали о местах попаданий, а также любые фото/видеоматериалы. Угроза повторных ударов сохраняется!" – говорится в его сообщении.

Видео дня

Ранее Синегубов информировал о попадании в пригороде Харькова – из-за удара "шахедом" повреждено частное домовладение в Харьковском районе, пострадали два человека.

Синегубов добавил, что враг ударил по меньшей мере 12-ю беспилотниками.

Между тем в полиции Харьковщины говорят, что под обстрел РФ попала Солоницевская громада. Повреждены по меньшей мере три частных дома. 75-летний мужчина и 68-летняя женщина – жители одного из поврежденных домов – получили ранения. Их доставили в больницу.

Воздушные силы ВСУ информировали об активности вражеской тактической авиации. Кроме того, в небе Харьковщины фиксировались российские ударные дроны.

Обновлено 22:28: По данным главы ОВА, в результате вражеского удара по Балаклее пострадал 42-летний гражданский мужчина. Он госпитализирован в медицинское учреждение.

Удары РФ по Украине

Под атакой РФ 27 февраля оказалось и Запорожье. Россияне атаковали город ударными беспилотниками.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о попадании дрона по жилой многоэтажке.

"Взрывной волной повреждены жилые квартиры, частные дома и гаражи, кроме того произошло возгорание квартир на верхних этажах многоэтажки", – заявил он.

Впоследствии стало известно, что пострадала 82-летняя женщина, ей понадобилась медицинская помощь.

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