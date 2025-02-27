В результате атаки РФ пострадала 82-летняя женщина.

Российские оккупанты продолжают терроризировать мирные города Украины. Вечером в четверг, 27 февраля, россияне атаковали Запорожье.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Враг ударил дроном по жилой многоэтажке. Возник пожар.

"Взрывной волной повреждены жилые квартиры, частные дома и гаражи, кроме того произошло возгорание квартир на верхних этажах многоэтажки", – заявил Федоров.

Он добавил, что пострадала женщина. На место атаки выехали все экстренные службы.

Впоследствии Федоров опубликовал видео с последствиями вражеского удара по дому:

Позже Федоров заявил, что в результате атаки РФ пострадала 82-летняя женщина. Ей понадобилась помощь медиков.

Атаки РФ по Украине

Российские оккупационные войска ежедневно терроризируют Украину различными видами оружия – от ударных дронов до КАБов, авиационных ракет и другого вооружения.

На днях во время очередной атаки по Украине россияне попали по жилому дому в Бучанском районе Киевской области. В результате удара погибли журналистка агентства "Укринформ" Татьяна Кулик и ее муж – заведующий кафедрой хирургии №3 Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, профессор Павел Иванчев.

И.о. председателя Киевской ОВА Николай Калашник тогда также сообщил, что в другом населенном пункте этого района пострадала девушка 2005 года рождения. Ее с раной затылочной области головы отвезли в местную больницу, а мужчина 1981 года рождения получил рану правой кисти.

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