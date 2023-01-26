Sea King могут применять торпеды Mk-46 и глубинные торпеды для поражения подводных объектов.

Британские вертолеты Sea King, которые Лондон передает Украине, не просто транспортное средство, но ещё и противолодочный комплекс.

Как пишет военный обозреватель Александр Коваленко, данные вертолёты предназначены не только для поиска, но и уничтожения подводных лодок.

"Sea King могут применять как торпеды Mk-46 и глубинные торпеды для поражения подводных объектов, так и ракеты AGM-65 Maverick - для поражения надводных объектов, что делает его эдаким воздушным противокорабельным комплексом. И в наших реалиях это весьма актуально, ведь просторы Чёрного моря продолжают незаметно бороздить ДЭПЛ проекта 636 "Варшавянка", - поделился Коваленко.

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Данные субмарины могут подходить к украинскому побережью, в отличие от кораблей, на максимально допустимое расстояние и совершать пуски КР "Калибр" с подводного положения.

"К слову сказать, сегодня в ходе ракетного удара по Украине осуществлялись пуски КР "Калибр" именно с Варшавянок. А потому, испытываю устойчивую надежду, что именно Sea King может в обозримом будущем открыть счёт ушедшим на дно Чёрного моря "Варшавянкам".

Sea King для Украины – что известно

В ноябре 2022 года Британия официально объявила о передаче Украине поисково-спасательных вертолетов Sea King. Первый вертолет прибыл в Украине уже в том месяце. Украинские экипажи на протяжении шести недель обучались полетам и обслуживанию Sea King.

Недавно стало известно о переброске еще одного вертолета.

В зависимости от модификации, вертолет способен выполнять как боевые задачи по уничтожению подводных лодок, так и спасательные миссии в море.

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