Украина получила еще один вертолет / скриншот

Украина получила вертолет Sea King от Великобритании. Министр обороны Алексей Резников показал кадры полета этой машины над украинской землей.

"Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины", – написал он в Твиттер. 

Глава военного ведомства заверил, что сотрудничество между Украиной и Великобританией будет развиваться и дальше.

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"Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе!" – подчеркнул Резников.

Поставка вертолетов Sea King в Украину

Sea King представляет собой британскую лицензированную версию американского палубного вертолета Sikorsky S-61. В зависимости от модификации, вертолет способен выполнять как боевые задачи по уничтожению подводных лодок, так и спасательные миссии в море.

О поставке уже немного устаревших, но актуальных для Украины вертолетов Sea King стало известно в ноябре прошлого года.

Кроме того, на территории Великобритании было подготовлено как минимум 10 украинских экипажей, которые смогут теперь летать на вертолетах Sea King.

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