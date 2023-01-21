Украина получила вертолет Sea King от Великобритании. Министр обороны Алексей Резников показал кадры полета этой машины над украинской землей.
"Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины", – написал он в Твиттер.
Глава военного ведомства заверил, что сотрудничество между Украиной и Великобританией будет развиваться и дальше.
"Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе!" – подчеркнул Резников.
Поставка вертолетов Sea King в Украину
Sea King представляет собой британскую лицензированную версию американского палубного вертолета Sikorsky S-61. В зависимости от модификации, вертолет способен выполнять как боевые задачи по уничтожению подводных лодок, так и спасательные миссии в море.
О поставке уже немного устаревших, но актуальных для Украины вертолетов Sea King стало известно в ноябре прошлого года.
Кроме того, на территории Великобритании было подготовлено как минимум 10 украинских экипажей, которые смогут теперь летать на вертолетах Sea King.