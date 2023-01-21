Украина получила от Великобритании еще один вертолет Sea King, который будут использовать ВМС

Украина получила вертолет Sea King от Великобритании. Министр обороны Алексей Резников показал кадры полета этой машины над украинской землей.

"Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины", – написал он в Твиттер.

Глава военного ведомства заверил, что сотрудничество между Украиной и Великобританией будет развиваться и дальше.

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"Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе!" – подчеркнул Резников.

Поставка вертолетов Sea King в Украину

Sea King представляет собой британскую лицензированную версию американского палубного вертолета Sikorsky S-61. В зависимости от модификации, вертолет способен выполнять как боевые задачи по уничтожению подводных лодок, так и спасательные миссии в море.

О поставке уже немного устаревших, но актуальных для Украины вертолетов Sea King стало известно в ноябре прошлого года.

Кроме того, на территории Великобритании было подготовлено как минимум 10 украинских экипажей, которые смогут теперь летать на вертолетах Sea King.

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