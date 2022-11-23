Британия передала Украине три вертолета / wikipedia.org

Великобритания передала Украине три вертолета Sea King и 10 000 артиллерийских снарядов. 

Как сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес во время выступления в Осло, первый из трех вертолетов Sea King уже прибыл в Украину, передает ВВС. Украинские экипажи на протяжении последних шести недель обучались в Британии полетам и обслуживанию этих поисково-спасательных вертолетов.

Уоллес добавил, что Украина также получит 10 000 артиллерийских снарядов для защиты недавно освобожденных территорий.

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Глава минобороны Британии подчеркнул, что поддержка Украины останется непоколебимой.

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Новый пакет помощи от Британии

19 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Киев. Это его первый визит в статусе премьер-министра. Состоялась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сунак заявил, что Британия предоставит Украине 120 специальных зенитных орудий и радиолокационные станции. А также поможет с зимним оборудованием для украинских военных и окажет гуманитарную помощь.

Кроме того, Сунак заверил, что Великобритания продолжит и расширит учебные программы для украинских военных, медиков и инженеров.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что стоимость нового пакета военной помощи Украине от Великобритании составляет 50 миллионов фунтов стерлингов. Кроме 125 зенитных орудий и технологий для противодействия иранским БПлА, к пакету помощи войдут десятки радаров и средства радиоэлектронной борьбы с дронами.

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