Кроме того, Украина получит 10 тысяч артиллерийских снарядов.

Великобритания передала Украине три вертолета Sea King и 10 000 артиллерийских снарядов.

Как сообщил министр обороны Британии Бен Уоллес во время выступления в Осло, первый из трех вертолетов Sea King уже прибыл в Украину, передает ВВС. Украинские экипажи на протяжении последних шести недель обучались в Британии полетам и обслуживанию этих поисково-спасательных вертолетов.

Уоллес добавил, что Украина также получит 10 000 артиллерийских снарядов для защиты недавно освобожденных территорий.

Видео дня

Глава минобороны Британии подчеркнул, что поддержка Украины останется непоколебимой.

Новый пакет помощи от Британии

19 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Киев. Это его первый визит в статусе премьер-министра. Состоялась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сунак заявил, что Британия предоставит Украине 120 специальных зенитных орудий и радиолокационные станции. А также поможет с зимним оборудованием для украинских военных и окажет гуманитарную помощь.

Кроме того, Сунак заверил, что Великобритания продолжит и расширит учебные программы для украинских военных, медиков и инженеров.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что стоимость нового пакета военной помощи Украине от Великобритании составляет 50 миллионов фунтов стерлингов. Кроме 125 зенитных орудий и технологий для противодействия иранским БПлА, к пакету помощи войдут десятки радаров и средства радиоэлектронной борьбы с дронами.

Вас также могут заинтересовать новости: