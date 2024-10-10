Фактически речь идет о небольшом безэкипажном самолете.

В США успешно завершился испытательный полет беспилотника Skydweller на солнечных батареях. Цель - создать дрон, который неделями будет находиться в воздухе, пишет Forbes.

Хотя полет Skydweller (дословно - Житель неба) длился всего 22,5 часа, цель проекта, который финансируется Военно-морскими силами США, является амбициозной: создать патрульный беспилотник, который будет питаться от солнечных батарей днем и от аккумуляторов ночью.

"Путь к созданию солнечных летательных аппаратов с фактически неограниченной выносливостью был долгим, усеянным надуманными фрагментами неудачных проектов. Военно-морской флот, наконец, приближается к новой важной возможности, которая может изменить его долговременные миссии на большие расстояния и начать целую новую сферу коммерческой авиации", - говорится в публикации.

Skydweller изготовлен из легкого углеродного волокна, имеет размах крыльев 72 метра при массе в 2550 килограммов. Это меньше, чем у многих легких самолетов, с полезной нагрузкой до 360 кг. Важно, что самолет имеет прочные и при этом гибкие крылья, что позволяет ему выдерживать даже тяжелые аэродинамические условия.

Ранее неудачи в создании самолета на солнечных батареях уже потерпели такие гиганты как NASA, Boeing, DARPA (исследовательское ведомство при Пентагоне), Google и Facebook.

По словам конструкторов Skydweller, во время 22-часового полета они собрали все данные, необходимые для подтверждения результатов моделирования. Следующий этап испытаний будет включать полеты с датчиками и средствами связи, которые самолет будет использовать в работе с ВМС.

Другие новинки вооружений

Как писал УНИАН, ВМС США продолжают работу над созданием истребителя шестого поколения, тогда как американские Воздушные силы временно приостановили свою программу Next Generation Air Dominance. Сообщается, что сразу несколько американских компаний будут соревноваться за право построить новый самолет.

Также мы рассказывали, что в Южной Корее разработали мини-версию "шахеда". Мини-дрон представила компания Korean Air Aerospace.

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