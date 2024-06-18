Итальянская сторона может предоставить украинцам дальнобойные ракеты, узнали журналисты.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и в Италии хотят предоставить нашему государству новый пакет помощи, который будет содержать систему противовоздушной обороны и партию дальнобойных ракет.

Такая новая помощь предусмотрена в девятом пакете, который министр обороны Гвидо Крозетто представит до конца месяца органу итальянского парламента, уполномоченному осуществлять обзор и надзор за деятельностью итальянских разведывательных служб (называется Copasir), об этом пишет Il Fatto Quotidiano, ссылаясь на авторитетные источники, знакомые с ситуацией.

"Девятый пакет... будет содержать не только систему противовоздушной обороны SAMP/T, но и партию ракет большой дальности Storm Shadow, способных, потенциально, ударить по российской земле...", - отмечается в материале.

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Государства Запада, в том числе Италия, поддерживают украинцев во время борьбы с россиянами, которые осуществили полномасштабное вторжение на украинскую землю и продолжают пытаться захватить новые территории.

Украина уже получала от партнеров несколько систем ПВО, в том числе зенитные ракетные комплексы SAMP/T и Patriot, а также дальнобойные ракеты Storm Shadow и ATACMS.

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