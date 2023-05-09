Премьер-министр Нидерландов заявил, что российское вторжение поставило на карту западные ценности, поэтому Украине нужно помочь.

Правительство Нидерландов рассматривает возможность передачи Украине вместе со своими европейскими партнерами истребителей F-16. Об этом сообщает Reuters.

"Мы активно обсуждаем с Данией, Великобританией, некоторыми другими сторонами в Европе, а также с США F-16", - сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Однако, как сообщает агентство, сначала необходимо соглашение между всеми партнерами, как это было в прошлом перед поставкой в Украину гаубиц Panzer и танков Leopard. "Дискуссия продолжается", - резюмировал Рютте.

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Он также сообщил, что изложит необходимость защищать Украину в войне с Россией президенту Бразилии, который критически относится к вооружению Киева.

"Нам нужно помочь Украине вести эту борьбу", - заявил Рютте. По его словам, вопрос о поддержке Украины является "экзистенциальным" для Нидерландов, Европы и других стран, потому что российское вторжение поставило на карту западные ценности.

Самолеты для Украины - последние новости

Вчера, 8 мая, стало известно, что Польша передала Украине еще 10 истребителей МиГ-29. Первые 4 самолета Польша передала Киеву еще в начале апреля. Также известно, что Словакия передает Украине 13 истребителей МиГ-29.

3 мая президент Зеленский заявил, что Украина получит боевые самолеты после начала контрнаступления.

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