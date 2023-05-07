Во время встречи стороны обсудили много важных моментов, в частности передачу Украине истребителей F-16.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал генеральному инспектору Бундесвера генералу Карстену Броеру о ситуации на фронте и о подготовке к будущим действиям для освобождение украинской территории.

Об этом Залужный сообщил на своей странице в Facebook. Он надеется, что в будущем все партнеры Украины примут правильное решение и Украина получит самолеты F-16.

"Был рад приветствовать на этой неделе в Украине с официальным визитом генерального инспектора Бундесвера генерала Карстена Броера. Провели конструктивный разговор. Описал ситуацию, сложившуюся на фронте, и рассказал о подготовке Сил безопасности и обороны к будущим действиям для освобождения нашей территории", - отметил он.

Залужный также поблагодарил за уже оказанную Германией военную помощь: зенитные ракетные комплексы IRIS-T, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard, танки Leopard и другое вооружение.

"Выразил надежду, что в будущем все наши партнеры примут верное решение и Украина получит самолеты F-16", - подчеркнул главнокомандующий.

Кроме того, добавил он, совместно с Броером они акцентировали внимание на весомости продолжать поддерживать Украину и в дальнейшем, договорились быть на связи и делать все возможное для усиления обороноспособности Украины.

Залужный встретился с Милли 1 мая

Напомним, что 1 мая Залужный провел еще одну важную встречу в контексте вооружения современным оружием ВСУ. В частности, он встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки Марком Милли.

Они обсудили поставки Украине боеприпасов и техники. Главнокомандующий подчеркнул, что ВСУ нуждаются в своевременной поставке боеприпасов.

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