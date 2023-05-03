Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что партнеры предоставят Украине боевые самолеты после начала наступления, соответствующее заявление он сделал 3 мая на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, передает корреспондент УНИАН,
В частности, Ниинистьо, отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли Финляндия предоставить собственные истребители Украине, отметил, что у Финляндии нет самолетов F-16, однако есть истребители Hornet, но они "очень старые, и их не очень много".
"Финская позиция географически значительно отличается от многих европейских стран и стран НАТО... Сейчас устаревшие Hornet мы заменяем на F-35. И это очень большие объемы закупки для такой страны, как мы", - сказал он.
В то же время, президент Финляндии добавил, что его страна не могла отдать Украине свои Hornet до того, как получит новые самолеты, и к тому времени Hornet уже будут непригодны.
"Но нам нравятся ваши самолеты...", - ответил на это Зеленский.
Он в очередной раз подчеркнул, что Украина позарез нуждается в боевых самолетах.
"Нам нужны они, очень нужны. Будут ли они у нас и почему я верю, что будут? Я уверен. Но это война, и мы должны постоянно доказывать это на поле боя. Сначала мы идем вперед и показываем, что за три дня нас невозможно захватить, а уже потом нам дают какое-то оружие", - рассказал президент.
По словам Зеленского, после успехов на поле боя Украине удалось получить дальнобойную артиллерию и другое вооружение.
"И поэтому я уверен, что у нас будут самолеты. Потому что скоро у нас будет наступление. И после него, я уверен, нам дадут самолеты. Хотелось бы, чтобы было наоборот, ведь нам было бы так легче. Но есть, как есть, и мы за это благодарны", - сказал глава государства.
Авиация для ВСУ - что важно знать
Украина продолжает призывать другие страны передать ей современные истребители для достижения превосходства в небе над врагом. Но пока союзники не спешат с этим решением.
27 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что предоставление Украине истребителей F-16 не приведет к эскалации, а позволит сдерживать Россию, и это доказывает ранее переданное союзниками Украине вооружение для защиты.
По словам военных экспертов, без поддержки с неба осуществлять контрнаступление Украине будет очень тяжело.
Однако, 29 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет начинать контрнаступление, не ожидая предоставления боевых самолетов от партнеров.