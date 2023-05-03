Ранее президент заявлял, что Украина планирует начать контрнаступление, не ожидая предоставления истребителей от партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что партнеры предоставят Украине боевые самолеты после начала наступления, соответствующее заявление он сделал 3 мая на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, передает корреспондент УНИАН,

В частности, Ниинистьо, отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли Финляндия предоставить собственные истребители Украине, отметил, что у Финляндии нет самолетов F-16, однако есть истребители Hornet, но они "очень старые, и их не очень много".

"Финская позиция географически значительно отличается от многих европейских стран и стран НАТО... Сейчас устаревшие Hornet мы заменяем на F-35. И это очень большие объемы закупки для такой страны, как мы", - сказал он.

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В то же время, президент Финляндии добавил, что его страна не могла отдать Украине свои Hornet до того, как получит новые самолеты, и к тому времени Hornet уже будут непригодны.

"Но нам нравятся ваши самолеты...", - ответил на это Зеленский.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина позарез нуждается в боевых самолетах.

"Нам нужны они, очень нужны. Будут ли они у нас и почему я верю, что будут? Я уверен. Но это война, и мы должны постоянно доказывать это на поле боя. Сначала мы идем вперед и показываем, что за три дня нас невозможно захватить, а уже потом нам дают какое-то оружие", - рассказал президент.

По словам Зеленского, после успехов на поле боя Украине удалось получить дальнобойную артиллерию и другое вооружение.

"И поэтому я уверен, что у нас будут самолеты. Потому что скоро у нас будет наступление. И после него, я уверен, нам дадут самолеты. Хотелось бы, чтобы было наоборот, ведь нам было бы так легче. Но есть, как есть, и мы за это благодарны", - сказал глава государства.

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Украина продолжает призывать другие страны передать ей современные истребители для достижения превосходства в небе над врагом. Но пока союзники не спешат с этим решением.

27 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что предоставление Украине истребителей F-16 не приведет к эскалации, а позволит сдерживать Россию, и это доказывает ранее переданное союзниками Украине вооружение для защиты.

По словам военных экспертов, без поддержки с неба осуществлять контрнаступление Украине будет очень тяжело.

Однако, 29 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет начинать контрнаступление, не ожидая предоставления боевых самолетов от партнеров.