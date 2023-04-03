Сколько именно самолетов получили ВС ВСУ от Варшавы, пока не уточняется.

Польша передала Украине первую партию обещанных истребителей МиГ-29. Сколько именно самолетов отправила Варшава, на текущий момент не уточняется.

Информацией о поставках самолетов поделился руководитель Офиса международной политики президента Польши Марчин Пшидач в комментарии изданию RMF FM. Он заявил: "По моей информации, этот процесс уже завершен, то есть передача этой первой части [МиГ-29]. Будет разговор, конечно, о возможной дальнейшей поддержке".

Пшидач добавил, что Украине понадобится новая помощь для противостояния российской агрессии. В рамках визита президента Владимира Зеленского в Польшу будет обсуждаться передача второй партии истребителей для Воздушных сил ВСУ.

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Поставки МиГ-29 в Украину: что известно

Польша и Словакия согласовали совместные поставки МиГ-29 для ВСУ. Две страны передадут Украине 23 единицы истребителей.

Партнеры Киева получат компенсацию за предоставление самолетов. США продадут Словакии 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper с очень большой скидкой, а Польше — 24 истребителя F-22 Raptor за один доллар.

Министр иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что государство вряд ли передаст Украине все МиГ-29, которые есть на вооружении. Поставки будут постепенными с параллельным укреплением безопасности Польши.

Генштаб ВСУ 23 марта подтвердил получение от Словакии первых истребителей. Они используются для защиты неба над Харьковом.

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