Ранее страна анонсировала, что передаст все имеющиеся советские истребители МиГ-29.

В понедельник глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак пребывает в Канаде с официальным визитом. Его встреча с министром обороны Канады Анитой Ананд была посвящена дальнейшей поддержке Украины и сотрудничеству в НАТО.

Во время брифинга в Канаде Блащак озвучил количество советских истребителей, которые Варшава передала Киеву, пишет польское издание Defence24.

"Мы поставили десять МиГ-29 в Украину", – сказал Блащак

Видео дня

Напомним, марте Польша и Словакия согласовали передачу советских истребителей МиГ-29 Украине. Сообщалось, что 13 самолетов из них должна была поставить Словакия. Первые самолеты из Словакии отправились в Украину в конце марта. В начале апреля стало известно, что Польша передала первых 4 обещанных МиГ-29.

Сколько Миг-29 собирается передать Украине Польша

Всего, по информации польских медиа, у Варшави есть 40 МиГ-29, из которых используются только 29. Остальные нуждаются в ремонте и модернизации.

Президент Анджей Дуда в начале прошлого месяца допустил, что со временем Польша могла бы передать весь парк самолетов МиГ-29, который имеет. Это ставили под сомнение в польском МИД.

В середине апреля президент Польши подтвердил, что его стррана продолжит постепенно передавать Украине истребители МиГ-29. Это будут делать по мере пополнения собственного парка военными самолетами FA-50.

Вас также могут заинтересовать новости: