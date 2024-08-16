Разработчиком нового российского дрона является частная компания "Совэлмаш".

Пока идет война в Украине, на военно-техническом форуме "Армия-2024" в подмосковной Кубинке был представлен сверхмощный дрон "Мотылек", способный переносить фугасную авиационную бомбу весом 250 кг.

Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает "Милитарный". Разработчиком новинки выступает частная компания "Совэлмаш". Размеры БПЛА существенно превышают габариты украинских беспилотных аппаратов, которые получили прозвище "Баба Яга".

Отмечается, что в основе двигателя для винтов БПЛА находится асинхронное мотор-колесо 318-го габарита, выполненное на базе запатентованной технологии совмещенных обмоток "Славянка". Максимальная мощность составляет 60 кВт.

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"Двигатели имеют повышенные срок службы, надежность и более низкую себестоимость, чем аналоги с классическими обмотками. Экономия электроэнергии при использовании двигателей со "Славянкой" составляет до 40%", - говорится в заявлении компании "Совэлмаш".

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Другой новинкой, представленной на форуме "Армия", стал большой ударный беспилотник "Гром", который оказался очень похожим на старый советский Ту-141 "Стриж", совершивший первый полет еще в 1974-м.

Также широкое внимание СМИ привлек катер-камикадзе "Мурена-300С", который оказался похожим на аналогичные изделия йеменских хуситов. Специалисты, в частности, обратили внимание на очень ненадежный в военных условиях прицепной мотор катера.

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