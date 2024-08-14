Россияне собрали свой "Мурена-300С" в буквальном смысле из того, что было.

На выставке "Армия-2024" состоялась презентация нового российского катера-камикадзе "Мурена-300С". На это обратил внимание портал Defense Express.

Сообщается, что он имеет дальность до 500 км и скорость хода до 45 узлов. Масса боевой части составляет 500 кг. Другие важные параметры разработчики не раскрывают.

Имеющиеся данные говорят в пользу того, что россияне создали этот дрон для операций в прибрежной зоне. Большой вопрос у специалистов вызывает надежность конструкции. Речь, в частности, о прицепном моторе, который отсылает скорее к аналогичным изделиям йеменских хуситов.

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В целом обращает на себя внимание низкое качество сборки "Мурена-300С": возможно, это связано с тем, что его создали в сжатые сроки. Внешне катер даже можно перепутать с причудливыми изделиями латиноамериканских наркокартелей.

Среди наиболее интересных решений - элемент, похожий на "тарелку" от Starlink. Возможно, это приемное устройство другой системы, стилизованное под систему от SpaceX.

Беспилотные катера Украины

Ранее в Украине представили новейший морской дрон, который получил название Stalker 5.0. Его можно использовать для разведки и патрулирования побережья в морских и речных приграничных районах.

Также, напомним, что Украина начала устанавливать на безэкипажные катера старые советские авиационные ракеты малой дальности класса "воздух-воздух" Р-73. Это означает новый уровень угрозы для российской авиации, которая пытается уничтожать эти БЭКи.

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