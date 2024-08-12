Новый беспилотник "Гром" оказался очень похожим на старый советский Ту-141 "Стриж".

На выставке "Армия-2024" российская компания "Кронштадт" проведет презентацию большого реактивного ударного беспилотника "Гром". Об этом сообщает Defense Express.

Предполагается, что он сможет применять тяжелые авиационные ракеты, такие как противорадиолокационные Х-31. Максимальный показатель боевой нагрузки беспилотника составляет 2 тыс кг.

На первый взгляд "Гром" может показаться большим достижением российской оборонки. Впрочем, если присмотреться внимательно, то можно заметить, что он очень похож на старый советский оперативно-тактический разведывательный беспилотник "Стриж".

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Последний совершил первый полет в далеком 1974-м. По информации из открытых источников, всего построили 152 таких БПЛА.

Ударные дроны России - что еще создает Москва

Интересно, что условной новинке придется конкурировать с другим крупным ударным БПЛА, который получил название С-70 "Охотник". Россия "мучает" этот проект уже много лет, а он все так же далек от серийного производства, как и в 2019-м, когда выполнил свой первый полет.

Как сообщалось, на конструкцию С-70 существенно повлиял старый американский ударный самолет Lockheed F-117 Nighthawk. Другими словами, россияне пытаются создать малозаметный летательный аппарат.

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