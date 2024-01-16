Ходжес добавил, что Западу нужно думать об этой "оси зла" как об одной большой стратегической проблеме, а не отдельных вызовах.

Россия получает оружие для ведения войны против Украины от Ирана и Северной Кореи. Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, а сейчас старший советник НАТО по логистике генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что это является свидетельством того, что российская оборонная промышленность разрушена.

"То, что Россия, великая Россия, сверхдержава, которой она является, вынуждена зависеть от Северной Кореи в поставках баллистических ракет и артиллерийских боеприпасов, а также от Ирана в поставках беспилотников, является показателем того, что оборонная промышленность РФ не работает. Это показатель того, что их оборонная промышленность разрушена", – отметил он в интервью изданию Sestry.

Годжес добавил, что Западу нужно думать об этой "оси зла" как об одной большой стратегической проблеме, а не отдельных вызовах. Генерал-лейтенант напомнил, что Иран использует хуситов, Хезболлу и Хамас против Израиля, а также в Красном море.

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"Иран, который является ближайшим союзником России, делает это для того, чтобы отвлечь остальных из нас от поддержки Украины. Поэтому я думаю, что если Соединенные Штаты и их союзники организуются и будут мыслить стратегически, у нас будет политическая воля, оборонно-промышленный и военный потенциал, то мы должны принять необходимые меры, чтобы изолировать Иран от России. Дать Украине то, что необходимо для победы, и послать очень четкий сигнал Северной Корее и Китаю, что мы все еще можем справиться и с ними. Следовательно, это означает, что нужно организоваться на Западе", – констатировал он.

Поставки оружия России от Ирана и КНДР

Российская Федерация использует в войне против Украины иранские беспилотники Shahed. С недавних пор оккупанты начали применять ракеты, полученные от КНДР. В частности, ими враг бил по Харьковщине.

Бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко отметил, что дальность выстрела ракет KN-23 составляет до 450 км. Эти ракеты могут набирать высоту до 50 км и вертикально падать на цель со скоростью до 6 Мах, поэтому силам ПВО сложно реагировать на такую цель.

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