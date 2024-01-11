Дальность выстрела ракеты KN-23 составляет до 450 км, говорит Рыженко.

Ракеты KN-23, которые Россия получила от Северной Кореи, а также "Шахеды" с реактивным двигателем представляют серьезную угрозу для украинской противовоздушной обороны. Об этом заявил бывший заместитель начальника штаба ВМС ВС, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко.

Как он объяснил в эфире телеканала "Киев 24", эти ракеты являются баллистическими и оснащены твердотопливным двигателем. Дальность выстрела KN-23 составляет до 450 км. Эти ракеты могут набирать высоту до 50 км и вертикально падать на цель со скоростью до 6 Мах.

Системам ПВО сложно реагировать на такую цель. Конечно, противодействовать северокорейским ракетам можно с помощью ЗРК Patriot, но если ракетные каналы будут перегружены, KN-23 могут достичь целей.

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Тяжелыми для перехвата будут и модифицированные "Шахеды" с реактивным двигателем, которые также имеют высокую скорость и маневренность. В частности, по мнению Рыженко, их враг может использовать для атак на военную технику.

"Не знаю, какой принцип заложен. Возможно, они будут применяться по системам залпового огня западного производства, системам ПВО, то есть наиболее способным нашим системам оружия", – считает он.

Ракеты из КНДР и реактивные "Шахеды" в Украине

Во время атак по Украине российские оккупационные войска уже использовали северокорейские ракеты. Предположительно, речь идет о KN-23, очень похожих на российские "Искандеры", говорит директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых. По его словам, эти ракеты били по Украине минимум дважды.

Представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук подчеркнул, что КНДР использует Украину как испытательный полигон для ракет, способных нести ядерный заряд, предоставив это оружие российским захватчикам.

Кроме того, несколько дней назад сообщалось, что в Украине впервые могли сбить новый дрон-камикадзе Shahed-238, оснащенный реактивным двигателем. Об этом заявил военный эксперт Сергей Флеш. По его словам, они могут летать по всей стране и долетать намного быстрее. В то же время в Воздушных силах ВСУ факт уничтожения такого дрона пока не подтверждают.

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