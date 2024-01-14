Украинская оборона истощена после двух лет полномасштабной войны.

Украина тяжело начала 2024 год. Страна истощена после двух лет боев, температура в Киеве опустилась до -14°C, а наземное наступление, не сумев отвоевать значительные участки оккупированной территории, практически замерло.

Издание Financial Times пишет, что российские воздушные атаки по Украине - дополненные иранскими беспилотниками и, по данным США, северокорейскими баллистическими ракетами - усилились. Второй крупный удар был нанесен в понедельник, когда Россия запустила 59 беспилотников и ракет, а ПВО Украины сбила менее половины из них, в то время как обычно перехват составляет 80%.

По словам официальных лиц и военных аналитиков, масштаб и изощренность последних российских авиаударов отличаются от атак прошлой зимы.

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Только в период с 29 декабря по 2 января Россия выпустила более 500 беспилотников и ракет, говорят официальные лица в Киеве. Все чаще главными целями становятся предприятия оборонной промышленности Украины, такие как "Артем", а не энергосистемы, которые Россия пыталась уничтожить прошлой зимой.

Атаки были тщательно спланированы: поэтапные волны беспилотников и ракет призваны преодолеть противовоздушную оборону Украины. 30 декабря и 2 января они были дополнены баллистическими ракетами малой дальности из Северной Кореи, одна из которых пролетела в 460 км от российского места запуска, сообщил Белый дом на прошлой неделе.

В субботу Россия произвела третий в этом году мощный залп, запустив 40 беспилотников и ракет, включая баллистические, которые, по словам ее министерства обороны, были нацелены на "военно-промышленный комплекс" Украины. Украинская ПВО сбила восемь из них, а еще 20 целей заблокировала РЭБами и не достигли цели.

"Русские пытаются взломать код украинской противовоздушной обороны", - говорит Дара Массикот, старший научный сотрудник Фонда Карнеги в Вашингтоне. "Если им это удастся, и Украина не сможет защитить свое небо, это станет огромной проблемой, поскольку откроет путь для российских тяжелых бомбардировщиков".

Чтобы сломить оборону Украины, Россия обычно сначала запускает медленно летящие беспилотники, затем низколетящие дозвуковые крылатые ракеты и, наконец, баллистические ракеты, которые летят к цели со скоростью, кратной скорости звука, что делает их трудноуязвимыми.

Самой смертоносной баллистической ракетой является "Кинжал", которую президент Владимир Путин назвал "супероружием". Россия также запустила баллистические ракеты "Искандер-М", которые похожи на северокорейские ракеты KN-23, которые Москва уже использовала, говорят оборонные аналитики.

Украинская мешанина из систем ПВО и ракет класса "земля-воздух", получившая название "FrankenSAM", с трудом справляется с этой задачей.

Первый уровень обороны - мобильные подразделения, которые часто представляют собой предоставленные США "Хаммеры", оснащенные ракетами "Стингер" или крупнокалиберными пулеметами, - был дешевым и эффективным способом уничтожения беспилотников, а иногда и крылатых ракет, по словам Александра, солдата, который служил в мобильной группе обороны под Киевом.

Но сейчас такие подразделения с трудом маневрируют в глубоком снегу, поэтому для перехвата ракет и беспилотников остается следующий уровень ПВО Украины, включающий системы средней дальности, такие как IRIS-T, поставляемые Германией, и SAMP/T из Франции и Италии.

"Совместное использование гиперзвукового и дозвукового оружия затрудняет Украине определение приоритетных целей ПВО", - говорит Сэм Крэнни-Эванс, младший научный сотрудник лондонского аналитического центра Royal United Services Institute.

Сложнее всего перехватить баллистические ракеты, которые, по словам Игната, могут сбить только американские системы Patriot. Но у Украины всего несколько батарей Patriot, а ракеты-перехватчики, которыми они стреляют, стоят дорого и находятся в относительно дефиците из-за растущего спроса, в том числе со стороны Израиля.

Предполагаемое использование Россией северокорейских баллистических ракет на Украине, что нарушает санкции ООН, подчеркнуло, что баланс поставок может измениться в пользу Москвы, говорят официальные лица и военные аналитики.

Ян Ук, эксперт по вопросам обороны из Института политических исследований Асан в Сеуле, говорит, что у Северной Кореи может быть до 100 ракет KN-23, большинство из которых она может продать России.

"Пхеньян сейчас нуждается в деньгах больше, чем в войне, и он всегда может создать новый запас", - сказал Ян. На этой неделе союзники Киева во главе с США осудили поставки оружия Северной Кореей. Российские официальные лица назвали обвинения США "дезинформацией".

Москва также вела "активно продвигающиеся" переговоры с Тегераном о приобретении баллистических ракет ближнего радиуса действия, заявил официальный представитель США по национальной безопасности Джон Кирби.

Иран обладает крупнейшей программой баллистических ракет на Ближнем Востоке и может поставить России "несколько сотен баллистических ракет", просто для начала, сказал Бехнам Бен Талеблу, старший научный сотрудник американского аналитического центра Foundation for Defense of Democracies.

По словам украинских и западных чиновников, сейчас, когда ее экономика находится на военном положении, Россия производит более 100 ракет дальнего радиуса действия в месяц, тогда как в начале вторжения их было около 40, и около 300 ударных беспилотников. Этого недостаточно для поддержания нынешних темпов атак, которые стали возможны только после того, как Россия месяцами накапливала ракеты. Но беспилотники, поставляемые Ираном, и северокорейские ракеты частично восполняют недостаток.

"Россия использует все возможное, чтобы измотать Украину", - говорит Густав Грессель, бывший австрийский военный, а ныне старший научный сотрудник аналитического центра Европейского совета по международным отношениям.

Пока Россия наращивает поставки, союзники Украины в Европе и США не смогли одобрить военную помощь на сумму более 100 миллиардов долларов. ЕС также не выполнил свои обязательства перед Киевом, отправив менее половины из 1 млн боеприпасов, обещанных в прошлом году. Но положение Украины далеко не безнадежно, подчеркивают чиновники и военные аналитики.

Токио заявил, что ослабит ограничения на экспорт оружия, чтобы позволить поставлять в США ракеты Patriot японского производства, что, в свою очередь, позволит Вашингтону отправить Украине больше своих собственных запасов. Объявленный в пятницу пакет военной помощи Великобритании на сумму 2,5 млрд фунтов стерлингов включает в себя значительные обязательства по закупке и производству беспилотников.

Киев также разработал ракету с заявленной дальностью полета 700 км и намерен произвести более 11 тысяч ударных беспилотников средней и большой дальности в этом году.

Ракеты Taurus для Украины - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский лоббирует предоставление Германией крылатой ракеты большой дальности "Таурус", которая могла бы помочь Киеву уничтожить Керченский мост, соединяющий Крым с материковой частью России.

До сих пор Берлин отказывался посылать ракеты, утверждая, что это может привести к эскалации войны. Однако Великобритания и Франция уже предоставили крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp.

Зеленский предупредил, что противовоздушная оборона Украины на исходе и что нерешительность союзников "только увеличивает мужество и силу России".

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