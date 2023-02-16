В то же время в Генштабе не исключили появление у оккупантов новых модификаций ракет и технических решений, которые будут направлены на повышение точности и смертоносности ракет.

Россия провалила модернизацию крылатых авиационных ракет Х-101 и не смогла осуществить массированный прорыв украинской системы противовоздушной обороны, об этом на брифинге сообщил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба Вооруженных сил Украины полковник Николай Данилюк.

"Основной ракетой, которую они используют и позиционируют как высокоточное оружие, является ракета Х-101. Это российская стратегическая авиационная крылатая ракета, которая предназначена для ударов по важным наземным целям. Она совершает полет на дозвуковой скорости на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности", - отметил Данилюк.

Эта ракета движется с помощью нескольких навигационных систем и может менять высоту полета – от 30 до 6 тыс. метров – и скорость.

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"Это одна из новейших разработок российского ВПК... Однако страна-террорист вынуждена быстрыми темпами проводить ее модернизацию..., крылатая ракета Х-101 продемонстрировала ограниченные возможности по прорыву украинской системы противовоздушной обороны", - сказал представитель Генштаба.

По его словам, стоимость такой ракеты составляет около 12 млн долларов, однако ее запасы в России уже значительно уменьшились, ведь во время последних атак, в частности 10 февраля, оккупанты использовали ракеты, произведенные уже в этом году.

Он продемонстрировал фото сбитой в Киевской области ракеты Х-101, которая уже была модернизирована оккупантами, в частности, они изменили систему наведения, установив три объектива вместо одного.

Изменений претерпела и электронно-вычислительная машина ракеты, которая является прямым доказательством зависимости российского ВПК от иностранных компонентов, ведь теперь россиянам приходится заменять часть микросхем и чипов данной ЭВМ на чипы других производителей.

Также российские оккупанты установили на модернизированные Х-101 блок постановки пассивных помех Л-504, снабженный пиропатронами, выстреливающими полосками фольги или металлизированной бумаги во время полета.

Во время выстрела такие патроны создают облако, которое должно затруднить наведение средств ПВО на ракету. "По их замыслу, это позволит крылатым ракетам осуществлять прорыв нашей системы ПВО и достигать целей. Однако проведенные исследования и статистика работы украинских систем ПВО показали, что последняя модернизация крылатой ракеты Х-101 не оправдала ожиданий страны-агрессора. Массированный прорыв системы ПВО не осуществляется, а российские ракеты все чаще падают на территории РФ, не долетая до Украины", - сказал Данилюк.

Он также не исключил появление у оккупантов новых модификаций ракет и технических решений, которые будут направлены на повышение точности и смертоносности российских ракет.

В то же время представитель Генштаба отметил, что без иностранных комплектующих Россия не сможет производить свои ракеты, потому что не имеет им замены.

Массированный удар по Украине 16 февраля - что известно

Сегодня ночью, 16 февраля, российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины, в частности по объектам критической инфраструктуры.

По данным Воздушных сил ВСУ, противник выпустил по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Несколько крылатых ракет Х-22 достигли своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.

В Воздушных силах в очередной раз напомнили, что сейчас на вооружении украинских военных нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

По мнению спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, сегодня днем РФ может повторно ударить по Украине. "Вполне вероятно, поскольку мы говорим о том, что они выискивают новую тактику, которая будет для них результативной", - сказала она.

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