Сейчас Россия выискивает новую тактику, которая будет для нее результативной.

Вполне вероятно, что днем российские оккупанты проведут повторную атаку по Украине, сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

В частности, отвечая на вопрос ведущих, возможно ли повторение вражеской атаки сегодня днем, Гуменюк отметила следующее: "Вполне вероятно, поскольку мы говорим о том, что они выискивают новую тактику, которая будет для них результативной".

Глава пресс-центра Сил обороны юга напомнила о предыдущих массированных ракетных атаках оккупантов и соотношении запущенных ракет и уничтоженных силами противовоздушной обороны.

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"Оно действительно не устраивало военно-политическое руководство страны-агрессора", - сказала она.

Гуменюк также уточнила, что недавно зафиксирован запуск врагом воздушных шаров с отражателями над территорией Украины связан с изменением тактики противника и нехваткой более дорогостоящего оборудования.

"Поэтому наблюдаем, делаем выводы. Наши специалисты изучают, что именно может быть за этим изменением тактики", - добавила она.

Массированный удар по Украине 16 февраля - что известно

Сегодня ночью, 16 февраля, российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины, в частности по объектам критической инфраструктуры.

По данным Воздушных сил ВСУ, противник выпустил по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Несколько крылатых ракет Х-22 достигли своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.

В Воздушных силах в очередной раз напомнили, что сейчас на вооружении украинских военных нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

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