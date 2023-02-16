Враг выпустил по Украине 32 крылатых ракеты воздушного и морского базирования.

В ночь на 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по Украине, использовав 32 крылатых ракеты различных видов.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, уничтожено 16 ракет, также есть попадания по объектам критической инфраструктуры.

"Применено 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, 8 крылатых ракет "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря, 12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22 района Курска и две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов тактической авиации Су-35 из Мелитополя. Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59", – говорится в сообщении.

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Несколько крылатых ракет Х-22 достигли своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.

"В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет", – подчеркнули военные.

Массированный удар по Украине 16 февраля

В ночь на 16 февраля российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Кроме ракет враг использовал также беспилотники.

В результате атаки есть попадания в Днепропетровской и Кировоградской областях, во Львовской области поврежден объект критической инфраструктуры.

Как отметил глава ОПУ Андрей Ермак, россияне несколько изменили тактику при обстрелах – теперь они проводят активную разведку и применяют фальш-цели.

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