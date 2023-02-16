В некоторых регионах работает ПВО.

Ночью 16 февраля по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В некоторых регионах работает ПВО.

Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил о существовании ракетной опасности. Он также добавил, что на Полтавщине работает ПВО.

"На Полтавщине работает ПВО. Сохраняем спокойствие! До окончания воздушной тревоги находимся в укрытиях!" - написал он в Телеграм.

Видео дня

Обновлено 03:10: Мэр города Кременчуг Виталий Малецкий сообщает о взрывах.

"Внимание! Повышенная ракетная опасность! Слышны звуки взрывов! Находитесь в укрытиях! Сохраняйте спокойствие! Детали потом", - заявил он.

Обновлено 03:18: Глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал жителей региона находиться в укрытиях из-за угрозы обстрела.

"Жители Львовщины, есть реальная угроза. Прошу находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги!" - подчеркнул он.

Обновлено 03:49: Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также предупредил об угрозе удара:

"Есть реальная угроза. Прошу находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

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