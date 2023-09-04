Отмечается, что Су-34 изначально не планировали использовать, как носитель "Кинжалов".

Российские оккупанты впервые запустили гиперзвуковую ракету "Кинжал" с самолета Су-34. Москва теперь имеет в своем авиапарке еще одну машину, которую могут использовать для ударов по Украине.

Российское пропагандистское издание ТАСС не сообщило, при каких обстоятельствах армия РФ впервые запустили по Украине "Кинжал" с борта Су-34. Ранее основным самолетом-носителем ракеты Х-47М2 был МиГ-31К.

Отмечается, что Су-34 не рассматривался как возможный носитель "Кинжалов". Считалось, что этими ракетам оснастят многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57, но эта машина еще не стала массовой в рядах ВКС РФ.

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Вероятно, задача быстро найти приемлемую замену Су-57 была очень актуальна. Первый экипаж Су-34, применивший "Кинжал", представлен к государственным наградам.

Эксперты уже выражали мнение, что российская армия не может применять массово "Кинжалы" по двум причинам:

стоимость ракеты около 10 миллионов долларов;

дефицит носителей этих ракет, что стало более ощутимо после атаки украинских беспилотников на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области. Тогда впервые полностью был уничтожен сверхзвуковой бомбардировщик РФ, который может быть носителем гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал".

Удары "Кинжалами" по Украине - последние новости

Российская армия неоднократно применяла свои хваленые гиперзвуковые ракеты "Кинжал" по городам Украины. Долгое время считалось, что эти ракеты нельзя сбить, но силы противовоздушной обороны Украины доказали обратное.

4 мая 2023 года впервые с начала полномасштабного вторжения России над Киевом сбили ракету "Кинжал". В Москве долго отрицали этот факт, заявляя, что это невозможно.

Всего в мае и июне 2023 года в небе над Украиной уничтожили 13 российских ракет Х-47 "Кинжал".

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