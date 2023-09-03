Сообщается, что военнослужащих отвезли на аэродром "Саваслейка".

Беларуские военнослужащие одного из подразделений 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады на днях отправились в Россию на курс боевой подготовки на аэродром базирования истребителей МиГ-31К.

Как пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", военных отвезли на авиабазу "Саваслейка" (Нижегородская область РФ). Сообщается, что там находится филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ.

"Интересно и то, что именно в "Саваслейке" базируются МиГ-31К ВКС РФ, которые улетали туда из "Мачулищей" в 2022 и 2023 годах", - напоминается в сообщении.

Также сообщается, что беларуские военные вылетели в Россию утром 31 августа с аэродрома "Мачулищи" на Ил-76МД вооруженных сил. Самолет приземлился на аэродроме "Кубинка" (Московская область РФ), и уже оттуда борт отправился на авиабазу "Саваслейка".

Военные учения в Беларуси - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что недавно в Беларусь прибыл эшелон вооруженных сил Российской Федерации. Войска якобы должны принять участие в учениях Организации Договора о коллективной безопасности.

"Они приехали в Беларусь для участия в совместных учениях с силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", которые пройдут в Беларуси с 1 по 6 сентября", - говорилось в сообщении "Беларускі Гаюн".

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