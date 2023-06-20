Бойцов, которые как можно быстрее обеспечили боевую работу ЗРК Patriot в Украине, наградили.

В мае и июне 2023 года в небе над Украиной уничтожили 13 российских ракет Х-47 "Кинжал", более двадцати баллистических ракет и другой "российско-иранский хлам", сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Вручил заслуженные награды воинам зенитных ракетных войск Воздушных Сил, защищающих Киевскую область (и не только) от ракетного терроризма России", - отметил он.

По его словам. это те бойцы, которые досрочно завершили обучение за границей, как можно быстрее обеспечили боевую работу ЗРК Patriot в Украине и в итоге разрушили миф о "непобедимом" российском "Кинжале".

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ВСУ уничтожают российские "Кинжалы" над Украиной - подробности

Как сообщал УНИАН, первую российскую ракету "Кинжал", которые россияне называют гиперзвуковыми, ВСУ сбили в ночь на 4 мая.

А ночью 16 мая россияне запустили по Украине шесть ракет "Кинжал", все они тоже были сбиты, сообщали в Воздушных силах ВСУ.

Как заявлял военный эксперт Олег Жданов, на начало вторжения в Украину у россиян было 43 ракет "Кинжал", а в марте этого года их было уже 50 - за счет производства новых ракет.

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