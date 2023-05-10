Гиперзвуковая ракета считалась чудо-оружием Путина.

На видео показали обломки российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал", которую сбил американский зенитный ракетный комплекс Patriot над Киевской областью в ночь на 4 мая во время ракетной атаки.

Ролик заснял военкор Bild Пауль Ронцхаймер. Он прокомментировал такую возможность так: "Сегодня нам удалось увидеть в Киеве обломки ракеты "Кинжал".

По его словам, это стало сенсацией, поскольку гиперзвуковая ракета считалась чудо-оружием кремлевского диктатора Владимира Путина.

Видео дня

"Сейчас здесь проводится экспертиза ее частей", - добавил военкор.

ЗРК Patriot сбил ракету "Кинжал" в Украине

Как писал УНИАН, ночью 4 мая ВСУ впервые удалось сбить российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". Данную информацию подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук только 6 мая.

До этого о таком достижении украинских военных сообщило издание Defense Express, но в Воздушных силах опровергали утверждения.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, и на Западе, и в Украине многие военные и специалисты очень ожидали прямое боестолкновение ЗРК Patriot и гиперзвуковой ракеты "Кинжал":

"По заявлениям российской стороны, она была чуть ли не единственная такая в мире. Поэтому было всем очень интересно. Patriot не подвел, сбил "Кинжал".

Вас также могут заинтересовать новости: