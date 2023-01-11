Эшелон следовал с железнодорожной станции Московка города Омска.

9 января Россия перебросила в Беларусь еще один эшелон с техникой и личным составом ВС РФ, сообщает Беларускі Гаюн.

По информации активистов, 9 января в 14:30 на железнодорожную станцию Чепино в Витебске прибыл очередной эшелон ВС РФ.

"Всего в составе находилось 40 вагонов, среди которых: 15 пассажирских (около 750 человек), 10 грузовых (в которых привезли снаряжение и боеприпасы) и 15 вагонов-платформ с колёсной и гусеничной техникой", - отмечают волонтері.

Сообщается, что эшелон следовал с железнодорожной станции Московка города Омска, откуда был отправлен 3 января.

Ситуация в Беларуси – Россия перебрасывает технику

Россия продолжает усиливать группировку войск в Беларуси. Накануне Беларускі Гаюн заметил переброску еще четырех эшелонов с военными ВС РФ и техникой.

28 декабря в Беларуси насчитали до 10 тысяч российских военных. На территории республики проходят совместные – "союзные" - учения с армией Лукашенко, в ходе которых оккупанты отрабатывают наступательные действия.

Кроме того, в воздушном пространстве Беларуси российские захватчики собирают данные о ПВО ВСУ для нанесения по Украине новых ударов.

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