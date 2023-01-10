Россия пока не накапливает войска возле границы с Украиной, отметили в мониторинговой группе.

В Беларуси по железной дороге продолжают интенсивно перемещать вооруженные силы России.

Характер перемещений российских сил свидетельствует о том, что их перегруппировывают, сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram. По данным наблюдателей, перемещение войск РФ также может свидетельствовать о ротации части контингента.

"Продолжаются интенсивные перемещения ВС РФ по железной дороге. Характер перемещений свидетельствует о перегруппировке войск РФ в РБ... В настоящее время РФ пока не накапливает войска у границы с Украиной", - отмечается в сообщении.

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Как Россия и Беларусь сотрудничают во время полномасштабной войны в Украине - что нужно знать

Беларусь позволила РФ со своей территории рано утром 24 февраля вторгнуться в Украину. Также украинскую землю не раз обстреливали из Беларуси.

Позже в Беларусь прибыли российские мобилизованные, в стране постоянно проходят военные учения.

В Государственной пограничной службе Украины в конце декабря сообщили, что в Беларуси находятся свыше 10 тысяч российских солдат. В ГПСУ подчеркнули, что такого количества вражеских сил недостаточно для нового наступления на нашу страну.

СМИ узнали, что в Беларусь железной дорогой активно перебрасывали военную технику. В частности, 6 января стало известно, что Россия перебросила в Беларусь эшелон с военной техникой, и на грузовиках заметили символы "Z".

Стоит отметить, что в Украине работают над тем, чтобы укрепить границу с Беларусью.

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