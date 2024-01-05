Аналитики отметили, что производство ракет наладили вопреки санкциям.

Российская Федерация могла ударить по Украине северокорейскими баллистическими ракетами KN-23. Пхеньян "хвастался" десятками заготовок для этих ракет.

Аналитики Defence Express попытались разобраться, сколько KN-23 может иметь Северная Корея, и какие возможные объемы производства этих ракет.

Отмечается, что открытой информации о ракетах KN-23 нет. Кроме того, вряд ли есть даже какие-то данные, позволяющие хотя бы приблизительно подсчитать количество ракет KN-23 в Северной Корее.

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В соцсетях появились пропагандистские фотографии из Северной Кореи во время визита Ким Чен Ына на завод по производству ракет KN-23. На снимках видны минимум от десятка "заготовок" под корпус ракет. Но в то же время, нет оснований считать, что такие фото правдивы.

При этом в одной из публикаций Reuters 2022 года указано, что для ракетной индустрии КНДР импортирует тяжелые тягачи, сталь, алюминий и специальные материалы с титаном для корпусов ракет, углеродное волокно, твердое ракетное топливо, а также алюминиевый порошок и перхлорат аммония. Кончено же, все материалы Пхеньян получает в обход санкций через подставные" компании и лиц "из третьих стран".

Использование РФ баллистических ракет из КНДР против Украины

2 января Россия нанесла ракетный удар по гражданским объектам Харькова. Зафиксированы три попадания ракет в Шевченковском районе, в результате чего два человека погибли, а еще 62 – получили ранения.

Издание The Washington Post сообщило, что во время новогодних праздников РФ ударила по Украине ракетами, полученными от КНДР.

4 января представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Москва уже запускала по украинским городам северокорейскими ракетами.

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