В МИД Британии призвали КНДР прекратить поставки оружия России.

Великобритания осудила использование Российской Федерацией баллистических ракет, полученных от Северной Кореи, во время недавних атак на Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел Королевства.

"Великобритания решительно осуждает решение России использовать баллистические ракеты, полученные из Северной Кореи, во время недавних атак на Украину. Мы призываем Северную Корею прекратить поставки оружия России", - говорится в заявлении.

В британском МИД напомнили, что Северная Корея подпадает под жесткий режим санкций.

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"Великобритания будет продолжать работать со своими партнерами, чтобы убедиться, что Северная Корея заплатит высокую цену за поддержку незаконной войны России в Украине", - добавили в британском внешнеполитическом ведомстве.

Использование РФ баллистических ракет из КНДР против Украины

Во время новогодних праздников Россия нанесла по Украине удары баллистическими ракетами, полученными от КНДР. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на информацию разведки США. Впоследствии координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что РФ также ищет аналогичное вооружение ближнего радиуса действия у Ирана.

Также УНИАН сообщал, что США созвали Совбез ООН через новые ракеты в арсенале России. Заседание запланировано на 10 января.

Между тем аналитики издания Defense Express предположили, какие баллистические ракеты Россия могла получить от КНДР и хочет от Ирана. Речь идет, вероятно, о баллистических ракетах Fateh-110 с дальностью в 300 км, а также Zolfaghar с дальностью в 700 км.

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