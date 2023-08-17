В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что странам Запада санкции нужно не только объявлять, но и следить за их выполнением.

В ракетах и дронах, которыми Россия обстреливает Украину, несмотря на санкции, есть иностранные компоненты. Об этом сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что с обломками от ракет работают специалисты центров исследований - они проводят анализ оборудования, которое там находят. По его словам, там находят много компонентов иностранного происхождения, производство которых Россия не могла бы наладить у себя.

"Странам Запада, производителям показывали, что вот ракета, вот дрон, вот запчасть, вот фирма которая ее делает. К сожалению, продолжают такие запчасти как-то доходить до страны-оккупанта. Речь же не только о "Шахедах", но и о других товарах военного назначения, которые Россия продолжает изготавливать", - сказал Игнат.

Видео дня

Он отметил, что немало ракет, вертолетов, самолетов, сходящих с конвейера в России, нуждаются в современных технологиях.

"Россия не имеет таких технологий сегодня и производств, чтобы их создавать самой. Поэтому санкции нужно не только объявлять, но их нужно контролировать, соблюдать и влиять на этот процесс всем вместе, всем мировым лидерам, которые могут на это повлиять", - подчеркнул Игнат.

Война в Украине - как Запад помогает россиянам убивать украинцев

Как сообщал УНИАН, 15 августа глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что российский БПЛА "Ланцет" содержит не менее 19 иностранных электронных компонентов, в частности, западных. Также много их содержит и "Орлан".

Он напомнил, что "Ланцетом" Россия на фронте уничтожает технику Сил обороны, системы ПВО, РЛС. "Ланцет", как и БПЛА "Орлан" является продукцией компании ZALA AERO. Против владельца и конструктора ZALA AERO Александра Захарова уже введены украинские санкции и ведется работа по присоединению к ним партнеров.

Ермак сообщил, что группа Макфола-Ермака в ближайшее время предложит санкционные предложения, чтобы исключить поступление микроэлектроники, станков и другого оборудования, необходимого для производства БПЛА.

Ранее немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказало, что РФ продолжает получать западные компоненты, которые используются в крылатых ракетах Х-101, двух модификациях баллистических "Искандеров", а также гиперзвуковом "Кинжале". В обломках боеприпасов находят компоненты американского, швейцарского, японского и немецкого производства.

Вас также могут заинтересовать новости: