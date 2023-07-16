Большинство компонентов американского производства.

Российская Федерация продолжает получать западные компоненты, которые используются в крылатых ракетах Х-101, двух модификациях баллистических "Искандеров", а также гиперзвуковом "Кинжале".

Как сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники, в обломках боеприпасов находят компоненты американского (81%), швейцарского (8%), японского и немецкого производства (по 3,5%).

Советник руководителя ОП Владислав Власюк заявил, что РФ продолжает обходить западные санкции с помощью других стран. Отмечается, что поставки в РФ идут главным образом через Китай, страны Центральной Азии, Кавказского региона и Турцию. В этих странах создаются фиктивные компании, а потому производитель не знает, куда на самом деле поставляется электроника.

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В МИД ФРГ заявили, что серьезно относятся к таким сообщениям. Однако они предполагают, что часть компонентов могла быть поставлена еще до начала полномасштабного вторжения.

Западные компоненты в российском вооружении

В 2022 году РФ приобрела у Запада компоненты, связанные с военной техникой, на $20,3 миллиарда.

По данным Politico, экспорт ключевых западных микрочипов и электроники, которые нужны РФ для продолжения войны против Украины, вернулся к досанкционному уровню.

Недавно стало известно, что Россия получает микрочипы через фирмы-посредники в Турции и Гонконге.

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