На сегодня Украине лишь остается усиливать свою противовоздушную оборону за счет современных западных систем.

Российская Федерация до сих пор способна изготавливать высокоточные крылатые ракеты благодаря тому, что смогла обходить санкции и получать необходимые комплектующие. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал спикер воздушных сил Юрий Игнат.

"Благодаря недействующим санкциям (РФ изготавливает ракеты - УНИАН). Контроль санкций нужен. К сожалению, Россия получает комплектующие. К сожалению, она продолжает производство ... платы, чипы, полупроводники – это то, без чего ракета не полетит и, очевидно, они это имеют", - сказал он.

Спикер напомнил, что осенью прошлого года, когда россияне начали наносить ракетные удары по украинской энергосистеме, у врага осталось крайне мало высокоточных дальнобойных ракет, таких как Х-101, "Искандер-М", "Искандер-К", "Калибр" и "Кинжал". Именно поэтому и была значительная пауза между атаками весной этого года, потому что противник использовал фактически весь свой стратегический потенциал этого вооружения.

Однако на сегодня, россияне, очевидно, нашли возможность обходить санкции за счет некоторых стран, которые сотрудничают с ним, и получают технологические вещи, которые сами изготавливать не могут, отметил Игнат. Поэтому единственным выходом существенно замедлить процесс выработки новых ракет является перекрытие каналов доставки комплектующих через страны и компании, которые помогают россиянам обходить санкции.

"Надеемся, что дожмут такими санкциями, именно санкции должны подавить Россию как агрессора", - сказал он.

Также он добавил, что на сегодня Украине лишь остается усиливать свою противовоздушную оборону за счет современных западных систем.

"К сожалению, они это делают, но будем надеяться, что не будет у них достаточно средств, а у нас будет все больше и больше средств для противодействия. Это-системы Patriot и SAMP/T, которые способны сбивать баллистику, и зенитные ракетные системы, такие как IRIS-T, NASAMS, французский Crotale, Gepard – это то, что мы сегодня применяем довольно эффективно и на 100%", - сказал он.

Напомним, что в прошлом отопительном сезоне российские оккупанты совершили более 15 массированных атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины. После окончания зимы такие массовые атаки на некоторое время прекратились, однако впоследствии россияне вновь начали наносить удары дронами и ракетами, причем в мае сосредоточились именно на Киеве – столица в последний месяц весны страдала от атак почти не каждую ночь.

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