Украина уже работает касательно присоединения западных партнеров к нужным санкциям.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что российский БПЛА "Ланцет" содержит не менее 19 иностранных электронных компонентов, в частности, западных. Также много их содержит и "Орлан".

"Ланцет" является одной из основных боевых единиц, которые враг использует именно на фронте против нашей бронетехники, систем ПВО, РЛС, и не только. Так же, как и другие продукты компании ZALA AERO. "Орлан" - это разведчик, который обнаруживает позиции и корректирует огонь. Украинские специалисты давно исследуют эти БПЛА, делают содержательные файлы, которыми мы делимся с партнерами. Разведка делает исследование российских методов обхода санкций - это мы также передаем партнерам. Реагируем максимально быстро", - написал он в Telegram.

По словам Ермака, против владельца и конструктора ZALA AERO Александра Захарова уже введены украинские санкции и ведется работа по присоединению к ним партнеров.

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"Кроме этого, украинские, европейские, американские и австралийские ограничения введены против ООО "ЦСТ" - основного юридического лица ZALA AERO. Вместе с правительствами партнеров мы уже работаем и усилим работу в отношении производителей компонентов, а также компаний, которые их поставляют в обход санкционных ограничений", - подчеркнул чиновник.

Он сообщил, что группа Макфола-Ермака в ближайшее время презентует документ с конкретными санкционными предложениями, чтобы исключить поступление микроэлектроники, станков и другого оборудования, необходимого для производства БПЛА, а также химикатов и других материалов.

"Кроме этого, мы также работаем в направлении российских РЭБ и РЛС, производство которых зависит от иностранных компонентов. Это важно для наступления. Во всех ключевых последних санкционных пакетах от наших партнеров были учтены предложения группы Макфола-Ермака по ограничениям в отношении российского оружия, в частности они касаются и БПЛА", - подытожил руководитель ОП.

РФ обходит западные санкции

По словам ряда экспертов, России удается получать изготовленные за рубежом детали, несмотря на санкции партнеров Украины.

В ракетах Х-101, которыми Россия обстреливала Украину в ночь на 15 августа, было около 30 чипов иностранного производства.

В июне сообщалось, что РФ приобрела у Запада компоненты, связанные с военной техникой, на $20,3 миллиарда.

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