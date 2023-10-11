В Минобороны Украины раскрыли возможности оружия, которое вскоре получат ВСУ.

В Минобороны Украины рассказали об антидроновой мобильной системе малой дальности Terrahawk Paladin. Определенное количество этих самых современных систем будет передано Украине в пределах объявленного сегодня Великобританией очередного пакета военной помощи, сообщает Military Media Center.

Комплекс произвела британская MSI Defence Systems. Он предназначен для эффективной мобильной защиты военных и критических инфраструктурных объектов от широкого спектра БПЛА-угроз.

Система изготовлена в виде мобильной платформы, которая может доставляться до точки развертывания на грузовике, что соответствует стандарту НАТО Demountable Rack Offload and Pickup System.

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Главным вооружением установки является 30-мм автоматическая пушка Mk44 Bushmaster II, оснащенная системой двойного питания. Благодаря этому можно использовать два разных типа боеприпасов, в том числе с программируемым подрывом. По словам военных, Terrahawk способен уничтожать цели на дальности до 2 км.

В комплексе также имеется радиолокационная система с активными фазированными антенными решетками, позволяющая вести наблюдение за целями на 360 градусов. Управление системой осуществляется с помощью выносных пультов.

Также система оборудована оптико-прицельной станцией SATOS с дневными и тепловизионными камерами, которые помогают выявлять потенциальные угрозы в неблагоприятных ситуациях или ночью.

Отмечается, что цели комплекс отслеживает с помощью искусственного интеллекта. Система высчитывает не только баллистическую компенсацию, но и имеет улучшенный алгоритм распознавания целей, разработанный польской компанией Advanced Protection Systems.

В то же время, эта система может отслеживать несколько целей одновременно, сообщая точное трехмерное расположение объекта в режиме реального времени. А благодаря искусственному интеллекту Terrahawk классифицирует летательные объекты, и, таким образом, различает БПЛА и птиц.

В Минобороны подчеркнули, что Terrahawk Paladin будет обеспечивать значительные тактические и стратегические преимущества по сравнению со стационарными системами ПВО.

Британия объявила новый пакет военной помощи Украине

Сегодня, 11 октября, стало известно, что Британия объявит о военной помощи Украине более чем на 120 миллионов долларов. В нее войдет оборудование, которое поможет Украине разминировать поля, поддерживать транспортные средства и укреплять оборонительные укрепления для защиты критической национальной инфраструктуры.

Также в начале октября стало известно, что Украина начнет производить гаубицы для ВСУ совместно с британскими компаниями.

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