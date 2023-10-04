Таких коллабораций будет больше, и мы вместе будем создавать арсенал свободного мира, отметил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В следующем году Украина начнет совместное с британской компанией производство гаубиц.

Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал в интервью "Голосу Америки". "Мы начинаем работать над производством гаубиц с британской компанией, это будет лицензионное производство, и оно начнется в следующем году. Мы начали работать над совместным предприятием с немецкой компанией, а турецкая компания уже начала строить завод", - заявил чиновник.

Также он выразил убеждение, что в дальнейшем таких коллабораций будет больше.

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"Вся страна под обстрелами уже 576 дней, и вместе с тем, нам как-то удается управлять промышленностью, страной, и даже жить под обстрелами. Иностранные компании начинают производство в Украине, потому что видят в этом возможность. Поэтому я уверен, что таких коллабораций будет больше, и мы вместе будем создавать арсенал свободного мира", - отметил министр.

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Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский во время пребывания в США объявил, что Киев договорился с Вашингтоном о совместном производстве необходимого оружия, в частности, систем противовоздушной обороны.

24 сентября Зеленский назвал историческим решение США о совместном производстве оружия и оборонных систем с Украиной. Также он напомнил о решении Канады по длительной оборонной поддержке объемом полмиллиарда долларов. Стоит отметить, что в проекте государственного бюджета Украины на 2024 год предусмотрено увеличение расходов на производство оружия в семь раз.

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