Отмечается, что этот пакет будет включать оборудование, которое поможет Украине разминировать поля, поддерживать транспортные средства и укреплять оборонительные укрепления для защиты критической национальной инфраструктуры.

Британия предоставит Украине новый пакет военной помощи на общую сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов (около 123 миллионов долларов). Как говорится в сообщении на сайте британского правительства, о пакете помощи сегодня объявит министр обороны Великобритании Грант Шаппс на заседании "Рамштайн" в Брюсселе.

"Сегодня министр обороны объявит о новом пакете военной поддержки для Украины стоимостью более 100 миллионов фунтов стерлингов. Он поможет Вооруженным силам Украины разминировать поля, поддерживать транспортные средства и укреплять оборонительные укрепления для защиты критической национальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также британской стороной будет объявлено о подписании дальнейших контрактов на противовоздушную оборону, приобретенных через Международный фонд для Украины, включая MSI-DS Terrahawk Paladin, платформу, которая может отслеживать и уничтожать беспилотники и защищать критическую национальную инфраструктуру.

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Как отметил Шаппс, во время своего прошлого визита в Киев он заверил президента Украины Владимира Зеленского, что Великобритания продолжит непоколебимо поддерживать Украину и ее самые насущные потребности.

"Сегодня я с гордостью сообщаю, что Соединенное Королевство вместе с нашими союзниками выполняет это обещание, подписав новые контракты по обеспечению Украины критически важными системами противовоздушной обороны для защиты гражданского населения от варварской кампании бомбардировок Путина, а также более 100 миллионов фунтов стерлингов нового оборудования, которое предоставит украинским солдатам то, что им нужно, чтобы пробить смертоносные минные поля России", - подчеркнул он.

Отмечается, что пакет помощи будет предоставлен за средства Международного фонда поддержки Украины.

Помощь Украине

Грант Шаппс на фоне "беспорядков" в Конгрессе США после отставки Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей пообещал работать с союзниками по НАТО, чтобы помощь Украине продолжалась.

Ранее британские военные утверждали, что страна исчерпала свою возможность оказывать военную поддержку Украине. Отмечалось, что страна будет продолжать предоставлять определенное оборудование, но запасы средств противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасов в Британии уже иссякли.

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