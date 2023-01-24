Представитель правительства Германии заявил, что страна намерена рассмотреть заявку Польши по передаче Украине танков Leopard 2 "в срочном порядке", пишет Spiegel.
Он подтвердил, что запрос Варшавы по экспорту техники получен. По его словам, такие заявки будут рассматриваться в срочном порядке согласно установленных процедур и правил экспорта оружия".
Германия владеет экспортной лицензией на Leopard 2, поэтому передача танков другими странами ЕС, владеющими этой техникой, Украине без согласия Берлина невозможна.
Польша неоднократно призвала Германию не медлить с передачей Leopard 2. Впоследствии премьер Матеуш Моравецкий на фоне нежелания правительства ФРГ обеспечить Украину тяжелой броней, сделал выводы, что Германия просто "не хочет помогать Украине в более широком смысле".
На фоне критики действий Берлина глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что правительство Шольца не будет ставить палки в колеса своим союзникам и позволит Варшаве предоставить ВСУ роту танков.
Польша уже согласилась принять украинских танкистов для обучения эксплуатации Leopard.
Танка Leopard для Украины - что известно
Несмотря на воодушевляющие заявления ряда стран о готовности поставить Украине Leopard, передача танков так и не была утверждена на заседании "Рамштайн" 19 января. Сообщалось, что у стран были по этому поводу большие дискуссии, которые пока не ознаменовались каким-то единственным решением.
23 января глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что до передачи Leopard "осталось полшага". Решение будет вскоре принято, уточнил он.