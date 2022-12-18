В понедельник состоится встреча лидеров стран Северной Европы.

Президент Владимир Зеленский анонсировал важные международные события.

"Уже готовимся к международным мероприятиям, которые запланированы на ближайшее время, - как к политическим, так и к более глобальным, которые охватывают не только традиционные политические аудитории, но и всех людей мира, которые ценят мир и готовы поддержать нашу защиту от российского террора. Все увидите", - заявил глава государства в своем вечернем видеообращении.

Также, по словам Зеленского, в понедельник состоится встреча лидеров стран Северной Европы: это Великобритания, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Исландия, Нидерланды, Швеция, Норвегия.

Видео дня

"Это наши чрезвычайно важные друзья, важные партнеры и эффективные помощники нашей защиты. Поэтому готовим несколько новых предложений от Украины, как усилить нас всех, все страны Европы", - подчеркнул президент.

Международная помощь Украине - встречи в формате Рамштайн

Для синхронизации и ускорения предоставления оружия Украине проходят дипломатические встречи министров обороны нескольких десятков стран мира, получившие название "Рамштайн " – по месту проведения первой такой встречи на авиабазе в немецком городе Рамштайн-Мизенбах.

Среди участников встречи 30 государств-членов НАТО, Австралия, Южная Корея, Новая Зеландия, Япония, Израиль и многие другие. В частности, участие принимают страны, с лидерами которых анонсировал встречу Зеленский.

Последнее, седьмое по очереди, заседание в формате "Рамштайн" состоялось 16 ноября.

Министр обороны Алексей Резников накануне сообщил, что следующее восьмое заседание состоится в январе, и к группе помощи Украине присоединятся несколько новых стран.

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