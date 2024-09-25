Развертывание ракет в Германии является частью возрождения "оружия глубокого удара".

Американские ракеты большой дальности возвращаются в Европу, их развертывание в Германии является частью возрождения "оружия глубокого удара". Об этом говорится в материале The Economist.

Отмечается, что когда Дональд Трамп вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году, большинство европейских государств были поражены, ведь Россия нарушила договор времен холодной войны, который запрещал все ракеты наземного базирования (как обычные, так и ядерные) с радиусом действия от 500 до 5500 км.

Издание напоминает, что 10 июля США и Германия объявили, что с 2026 года три американские ракеты средней дальности - все неядерные - будут развернуты в Германии:

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"Это последнее проявление Zeitenwende (поворотный момент) в политике безопасности Германии. Но это также является частью более широкого возрождения европейского интереса к возможностям "глубокого удара", подпитанного уроками войны в Украине"

Авторы указывают, что новые американские ракеты большой дальности предназначены служить сдерживающим фактором - если Россия попытается атаковать европейских союзников, американские ракеты могут сделать то же самое в ответ:

"Пожалуй, более важным вопросом является то, смогут ли европейцы стрелять из собственного оружия. Сейчас Украина не может использовать поставленные Великобританией крылатые ракеты Storm Shadow для поражения целей на территории России"

Американские ракеты в Европе - последние новости

Украина все же может получить от США ракеты дальнего радиуса действия. По информации Reuters, поставки займут несколько месяцев.

Издание отметило, что о включении ракет класса "воздух-земля" (Joint Air-to-Surface Standoff Missiles, JASSM) в пакет вооружений могут объявить уже этой осенью.

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